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Новинка при дорожном ремонте в Нижнем Тагиле: светофоры применялись для регулирования движения на ул. Зеленстроевской (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новинка при дорожном ремонте в Нижнем Тагиле: светофоры применялись для регулирования движения на ул. Зеленстроевской (ФОТО)

17 мая 2017, 14:30ТранспортАлександра Логинова
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