Новинка при дорожном ремонте в Нижнем Тагиле: светофоры применялись для регулирования движения на ул. Зеленстроевской (ФОТО)

Мы подъехали к Зеленстроевской, а там - пробка. Думали, ДТП или опять дорожники всю дорогу перегородили. Оказалось, они по очереди пропускали машины! Очень удобно, 5 минут в пробке - не проблема, зато по новому асфальту никто не едет поделились с TagilCity.ru автолюбители.

В Нижнем Тагиле идет гарантийный ремонт на улице Зеленстроевской, которая соединяет Дзержинский район и Малую Кушву. Накануне на этой дороге был срезан асфальт по направлению в центральную часть Нижнего Тагила. 16 мая появилось асфальтовое покрытие.

Чтобы защитить новый асфальт от повреждений, подрядчик «УБТ-Сервис» применил непривычное для тагильчан средство: кроме конусов и дорожных знаков дорогу о защищали светофоры, которые чередовали потоки машин в обоих направлениях на одной полосе дороги.

Пробка, по словам очевидцев, растянулась на несколько сотен метров, но при зеленом сигнале светофора она быстро исчезала с одной стороны и появлялась с другой. В целом серьезных затруднений и происшествий такое регулирование дороги не вызвало.