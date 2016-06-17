Льготный сервис с выгодой до 30%!

Мы благодарны вам за преданность нашей марке и хотим, чтобы ваше лето было наполнено только приятными впечатлениями, а неожиданные неприятности с автомобилем не могли помешать вашим планам!

Поэтому в автоцентре Европа Авто Тагил действует специальное предложение - летний сервис с 30% выгодой* и гарантией на все виды работ!

Что вам нужно сделать:

Получить промо-код на сайте: www.service.skoda-avto.ru. Его можно отправить себе на телефон, электронную почту или просто распечатать.

Прийти к нам, показать промо-код вашему мастеру-консультанту и получить выгоду на сервисное обслуживание до 30%!

Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA

*Сроки проведения акции: 01.06.2016-31.08.2016

** Акция распространяется на автомобили ŠKODA старше двух лет