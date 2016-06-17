Льготный сервис с выгодой до 30%!
17 июня 2016, 13:50Транспортoffice@tagilcity.ru
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Уважаемые владельцы автомобилей ŠKODA!
Мы благодарны вам за преданность нашей марке и хотим, чтобы ваше лето было наполнено только приятными впечатлениями, а неожиданные неприятности с автомобилем не могли помешать вашим планам!
Поэтому в автоцентре Европа Авто Тагил действует специальное предложение - летний сервис с 30% выгодой* и гарантией на все виды работ!
Что вам нужно сделать:
- Получить промо-код на сайте: www.service.skoda-avto.ru. Его можно отправить себе на телефон, электронную почту или просто распечатать.
Прийти к нам, показать промо-код вашему мастеру-консультанту и получить выгоду на сервисное обслуживание до 30%!
Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA
Черноисточинское шоссе, 68/1, www.europa-auto-nt.ru
*Сроки проведения акции: 01.06.2016-31.08.2016
** Акция распространяется на автомобили ŠKODA старше двух лет
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