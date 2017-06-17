Автолюбители Нижнего Тагила приглашаются к участию в конкурсе «Уникальный транспорт» (ФОТО)
17 июня 2017, 09:00Транспорт
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В Нижнем Тагиле состоится невероятное, яркое, наполненное адреналином шоу «Чемпионат по дрифту #DRIFTWARS». Мероприятие пройдет 2 июля 2017 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Организаторы мероприятия подготовили участникам сюрприз. Теперь принять участие может каждый желающий!
В связи с этим городской портал TagilCity.ru и организаторы #DRIFTWARS решили провести конкурс для автовладельцев.
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Участвовать в фотоконкурсе «Уникальный транспорт»
Участвовать можно в трех номинациях.
Ретро-автомобиль.
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Суперкар.
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Мотоциклы.
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Победители получат 4 билета на шоу и эксклюзивное право на участие в мероприятии. Два лидера голосования тоже получат по 4 пригласительных билета.
Главный победитель шоу получит 5000 руб.
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