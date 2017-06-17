Автолюбители Нижнего Тагила приглашаются к участию в конкурсе «Уникальный транспорт» (ФОТО)

Организаторы мероприятия подготовили участникам сюрприз. Теперь принять участие может каждый желающий!

В связи с этим городской портал TagilCity.ru и организаторы #DRIFTWARS решили провести конкурс для автовладельцев.

Участвовать в фотоконкурсе «Уникальный транспорт»

Участвовать можно в трех номинациях.

Ретро-автомобиль.

Суперкар.

Мотоциклы.

Победители получат 4 билета на шоу и эксклюзивное право на участие в мероприятии. Два лидера голосования тоже получат по 4 пригласительных билета.

Главный победитель шоу получит 5000 руб.