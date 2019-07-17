Свою историю микроавтобус ведет с 1967 года. Toyota Hiace изначально задумывался, как надежный и неприхотливый автомобиль повышенной вместимости и эти мысли удалось воплотить в реальность. С начала выпуска и по настоящее время было реализовано более 6 миллионов автомобилей. За все время производства автоконцерн неустанно трудится над повышением безопасности и эксплуатационных качеств своего детища.