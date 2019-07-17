Наконец-то свершилось! В начале июля автосалоны официальных дилеров Тойота начали прием заказов на новый микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Свою историю микроавтобус ведет с 1967 года. Toyota Hiace изначально задумывался, как надежный и неприхотливый автомобиль повышенной вместимости и эти мысли удалось воплотить в реальность. С начала выпуска и по настоящее время было реализовано более 6 миллионов автомобилей. За все время производства автоконцерн неустанно трудится над повышением безопасности и эксплуатационных качеств своего детища.
Благодаря достижениям конструкторской мысли и развитию технологий, новая модель микроавтобуса приобрела множество усовершенствований, который вылились в совершенно новый продукт. Обратившись в официальные дилерские центры группы компаний Автоплюс в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле или Омске, покупатель получит технологичный автомобиль с множеством внедренных инноваций.
Новый Hiace предлагается в двух вариантах окраски — серебристый и бежевый металлик. Заказ микроавтобуса можно сделать в офисах официального дилера Тойота в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле или Омске. Цены на автомобиль начинаются с 3 043 000 рублей.
VIP-версия
Помимо большого 13-местного автобуса для покупателя представлена возможность приобрести более компактную 9-местную версию, выпуск которой начнется осенью 2019 года.
Универсал повышенной комфортности не требует специальной подготовки водителя, для управления достаточно обладать водительским удостоверением категории Б.
Автомобиль будет оснащен автоматической коробкой передач и пружинной задней подвеской, обеспечивающих передвижение с высоким уровнем комфорта.
Все желающие могут сделать заказ на оба новых автомобиля в официальных дилерских центрах группы компаний Автоплюс, начиная с 5 июля 2019 года.