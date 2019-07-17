Новая Toyota Hiace шестого поколения — теперь в России

Новая Toyota Hiace шестого поколения — теперь в России
Новость

17 июля 2019, 18:37
Благодаря достижениям конструкторской мысли и развитию технологий, новая модель микроавтобуса приобрела множество усовершенствований, который вылились в совершенно новый продукт.

Наконец-то свершилось! В начале июля автосалоны официальных дилеров Тойота начали прием заказов на новый микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Свою историю микроавтобус ведет с 1967 года. Toyota Hiace изначально задумывался, как надежный и неприхотливый автомобиль повышенной вместимости и эти мысли удалось воплотить в реальность. С начала выпуска и по настоящее время было реализовано более 6 миллионов автомобилей. За все время производства автоконцерн неустанно трудится над повышением безопасности и эксплуатационных качеств своего детища.

Новые возможности

Благодаря достижениям конструкторской мысли и развитию технологий, новая модель микроавтобуса приобрела множество усовершенствований, который вылились в совершенно новый продукт. Обратившись в официальные дилерские центры группы компаний Автоплюс в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле или Омске, покупатель получит технологичный автомобиль с множеством внедренных инноваций.

  • Новый микроавтобус Toyota Hiace получил четырехцилиндровый 2,8-литрорвый турбодизель семейства Global Diesel, мощностью 150 л.с., зарекомендовавший себя, как надежный экономичный агрегат, в паре с шестиступенчатой гидромеханической коробкой передач.
  • Микроавтобус оборудован реечным рулевым механизмом с гидроусилителем. Эффективное замедление обеспечивают вентилируемые дисковые тормоза на всех колесах.
  • Измененная новая платформа и применение современных материалов позволили сделать автомобиль более вместительным и комфортным, как для водителя, так и для пассажиров. Уровень безопасности микроавтобуса отмечен пятью звездами в рейтинге ANCAP (Australasian New Car Assessment Program).
  • Для обеспечения передвижения в темное время суток на новой модели установлены галогенные фары со светодиодными ходовыми огнями.
  • Удобство управления обеспечивает мультифункциональный руль. Уровень комфорта дополнен цветным дисплеем и климат-контролем. Пассажирский салон оборудован кондиционером и дополнительной печкой, поддерживающими нужную температуру в любое время года.
  • Смещение двигателя в переднюю часть кузова снизило акустический эффект, в целом повысив комфорт водителя и пассажиров.
  • Увеличение дверного проема и оснащение автоматической подсветкой обеспечило безопасный вход-выход пассажиров в любом необорудованном темном месте.

Новый Hiace предлагается в двух вариантах окраски — серебристый и бежевый металлик. Заказ микроавтобуса можно сделать в офисах официального дилера Тойота в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле или Омске. Цены на автомобиль начинаются с 3 043 000 рублей.

VIP-версия

Помимо большого 13-местного автобуса для покупателя представлена возможность приобрести более компактную 9-местную версию, выпуск которой начнется осенью 2019 года.

Универсал повышенной комфортности не требует специальной подготовки водителя, для управления достаточно обладать водительским удостоверением категории Б.

Автомобиль будет оснащен автоматической коробкой передач и пружинной задней подвеской, обеспечивающих передвижение с высоким уровнем комфорта.

Все желающие могут сделать заказ на оба новых автомобиля в официальных дилерских центрах группы компаний Автоплюс, начиная с 5 июля 2019 года.

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