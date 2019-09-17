В Нижнем Тагиле началась подготовка документации объектов БКАД на 2020 год

Как рассказал заместитель директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков, до 20 сентября подрядчики предоставят проекты по объектам БКАД на следующий год, а до конца ноября — на 2021 год.

В 2020 году в Нижнем Тагиле будут отремонтированы 22 объекта: на улицах Окунева, Кулибина, Береговая-Ударная, Горошникова, Красногвардейская, Фестивальная, Дружинина, Тагилстроевская, Черных, Тагильская, Кирова, Свердлова, Юности, Алтайская, Красных зорь, Шевченко, Пожарского, Матросова, Геологов, на проспектах Уральский и Строителей. Также обновят дорожное полотно на дороге в санаторий «Сосновый бор».

При этом общая протяжённость ремонтируемых дорог по сравнению с 2019 годам останется такой же — 29,7 километров, а площадь увеличится с 360 тысяч кв. м до 420 тысяч кв. м.