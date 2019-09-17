В Нижнем Тагиле началась подготовка документации объектов БКАД на 2020 год
В Нижнем Тагиле началась разработка проектно-сметной документации объектов БКАД на 2020 год, сообщает пресс-служба администрации города.
Как рассказал заместитель директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков, до 20 сентября подрядчики предоставят проекты по объектам БКАД на следующий год, а до конца ноября — на 2021 год.
В 2020 году в Нижнем Тагиле будут отремонтированы 22 объекта: на улицах Окунева, Кулибина, Береговая-Ударная, Горошникова, Красногвардейская, Фестивальная, Дружинина, Тагилстроевская, Черных, Тагильская, Кирова, Свердлова, Юности, Алтайская, Красных зорь, Шевченко, Пожарского, Матросова, Геологов, на проспектах Уральский и Строителей. Также обновят дорожное полотно на дороге в санаторий «Сосновый бор».
При этом общая протяжённость ремонтируемых дорог по сравнению с 2019 годам останется такой же — 29,7 километров, а площадь увеличится с 360 тысяч кв. м до 420 тысяч кв. м.
Мы планируем удерживать темпы дорожного строительства, которых удалось достичь. Проектно-сметная документация на ремонт части объектов в 2020 году у подрядчиков уже готова, постепенно ее будут отдавать на экспертизу, чтобы уже в ноябре мы смогли выйти на заключение контракта,отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.