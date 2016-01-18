На Тагилстрое на улице Металлургов иномарка сбила пожилую женщину (ФОТО)

За выходные в Нижнем Тагиле зафиксировано одно ДТП с пострадавшей. Утром 17 января на Тагилстрое по улице Металлургов двигался автомобиль Geely MK Cross, которым управлял 31-летний мужчина.

Недалеко от дома №30 дорогу слева направо переходила женщина 1951 г.р. Она двигалась по ходу движения автомобилей и вне пешеходного перехода. К её несчастью, водитель Geely заметил её слишком поздно. В результате аварии тагильчанка отправилась в больницу с переломом костей таза.

Напомним, в середине прошлой недели пьяный лихач проскочил несколько светофоров и только на третьем попал в аварию. Такая езда вызвала особое возмущение тагильчан.