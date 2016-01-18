Свердловская железная дорога готова к работе в условиях предстоящих снегопадов

Учитывая сложные климатические условия и вероятность снежных заносов, на всем полигоне СвЖД ежегодно предпринимаются меры для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов в зимний период. В каждом регионе дороги действуют оперативные штабы, в частности, координирующие работы по снегоборьбе и движение поездов.

В рамках подготовки магистрали к зиме еще до наступления холодов была проведена проверка служебно-технических зданий и сооружений. На всех станциях подготовлены компрессорные установки, устройства пневмообдувки стрелочных переводов, осветительная аппаратура и системы связи. Кроме того, создан зимний запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования для локомотивов, подвижного состава и другой техники.

Информацию о прогнозах погоды и фактическом состоянии погодных условий готовит гидрометеорологическая служба ОАО «РЖД». Все параметры погоды разделены на уровни сложности, и для каждого уровня определен и закреплен инструкциями определенный набор мер. На основе метеопрогнозов заблаговременно планируется проведение снегоуборочных работ, распределение техники и персонала.

На данный момент толщина установившегося снежного покрова на 5 – 25 см превышает средние многолетние значения. В Пермском, Нижнетагильском и Сургутском регионах СвЖД этот показатель достигает 76 см, в Екатеринбургском и Тюменском регионах – 54 см. В связи с этим, снегоуборочные работы на инфраструктуре и объектах СвЖД осуществляются в постоянном режиме (круглосуточно, по сменному графику). Максимально в одну смену к уборке снега привлекается до 3,5 тыс. человек. В случае необходимости, на помощь снегоуборочным бригадам привлекаются монтеры пути и работники других служб.

На борьбу со снежными заносами выходит 125 единиц техники: снегоуборочные машины, плужные снегоочистители и пневмоочистительные машины. Особое внимание уделяется стрелочным переводам: их чистят и с помощью пневматики, и вручную. Всего с начала зимнего сезона снегоуборочные машины сделали 12,3 тыс. рейсов и вывезли четыре млн куб. метров снега (только за одни сутки 13 января на полигоне СвЖД убрано 117 тыс. куб. метров снега). Очищено 76,5 тыс. км железнодорожного пути.