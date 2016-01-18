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Свердловская железная дорога готова к работе в условиях предстоящих снегопадов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская железная дорога готова к работе в условиях предстоящих снегопадов

18 января 2016, 17:00ТранспортMaurice
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