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Возобновилось автобусное сообщение между Нижним Тагилом и Верхней Ослянкой через Серебрянку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Возобновилось автобусное сообщение между Нижним Тагилом и Верхней Ослянкой через Серебрянку

18 мая 2016, 13:55ТранспортПавел Щербина
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