Возобновилось автобусное сообщение между Нижним Тагилом и Верхней Ослянкой через Серебрянку

Автобусы маршрута №633 сейчас курсируют три дня в неделю. От гостиницы «Тагил» автобус отходит в Верхнюю Ослянку по средам в 6:30 и 17:00, по пятницам в 17:00, а в субботу и воскресенье в 16:00. Из Верхней Ослянки обратно в Нижний Тагил автобус отходит после прибытия на конечную. То есть примерно через 2 часа.

Насколько мне известно, решение запустить два автобуса в среду связано в волей местных жителей. По средам в Нижнем Тагиле работают различные государственные учреждения, в которые обращаются жители сёл. Утром они приезжают оттуда, вечером автобус увозит их обратно. Пробные рейсы выполняются с 14 мая, в связи с тем, что состояние дороги стабилизировалось, хотя остаётся неудовлетворительным рассказал журналисту TagilCity.ru механик по выпуску автобусов на линию МУП «Тагильский трамвай» - Кудинов Денис.

TagilCity.ru напоминает о том, что 14 мая общественным движением «Тагил без ям» был организован автопробег до посёлка Серебрянка. По результатам автопробега общественники написали заявление в прокуратуру с требованием проверки расходования чиновниками средств на содержание дороги, а также просьбой обязать Правительство Свердловской области обеспечить ремонт дороги г. Нижний Тагил – с. Верхняя Ослянка в срок до 31.09.2019 в соответствии со строительными нормами.