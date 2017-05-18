Новые остановочные павильоны в Нижнем Тагиле будут оформлены в едином стиле (ФОТО)

О работе в этом направлении журналистам TagilCity.ru рассказали в администрации Нижнего Тагила.

Совместно с районами города определен перечень остановок, где необходимо провести обустройство остановочными павильонами в едином архитектурном облике и оборудование на них урн и скамеек для ожидания пассажирами общественного транспорта. В настоящее время осуществляется мониторинг цен на выполнение данных работ сообщили в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.

В 2016 году в Нижнем Тагиле были возведены 11 новых остановочных павильонов.

В настоящее время в городе Нижний Тагил установлены новые остановочные павильоны, которые соответствуют СНИП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и населенных поселений».

Остановочные павильоны установлены:

Ул. Фрунзе (ост. ТЦ «Мегамарт»);

Ул. Фрунзе (ост. ТЦ «Мегамарт»);

Ул. Фрунзе (ост. «Рудоуправление»);

Ул. Ленина (ост. «Современник»);

Ул. Садовая (ост. трамвайная «Управление дороги»);

Ул. Алтайская (ост. «Школа»);

Ул. Юности (ост. трамвайная «ул. Юности»);

Ул. Балакинская (ост. ул. Землячки);

Ул. Красногвардейская (ост. «НТГСПА»);

Ул. Ульяновская (ост. Сланцевая);

Уральский проспект (м-н «Мини-март»).

На данных остановочных павильонах установлены таблички с указанием названия остановки общественного транспорта, -- добавили в Администрации города.

Напомним, в 2016 году предполагалось установить 56 новых остановочных комплексов. В этом году, как дали понять журналистам TagilCity.ru в администрации, работа будет продолжена. А пока тагильчане продолжают отмечать неудобства.

Почему в городе перестали строиться новые павильоны на остановках? Сезон пришёл, а работы не ведутся. Даже в центре города много мест, где либо вообще нет павильонов, либо они только для какого-то вида транспорта или с одной из сторон движения пожаловался читатель TagilCity.ru - Семён.

Пр. Ленина – ост. «Драматический театр» - остановочный комплекс есть только с нечётной стороны и только для пассажиров трамваев.

Пр. Ленина – ост. «Современник» - остановочный комплекс есть только с нечётной стороны и только для пассажиров маршруток.

Ул. Островского – ост. «Музей» - остановочный комплекс есть только для пассажиров трамваев. Другой, существовавший для пассажиров маршруток, снесен.

Пр. Ленинградский – ост. «Поликлиники» - нет остановочного комплекса. Старый – снесён.

В администрации Нижнего Тагила журналистов TagilCity.ru заверили, что работы начнутся после решения финансовых вопросов.

После решения вопроса финансирования будут запланированы мероприятия по благоустройству и оборудованию остановочными павильонами на остановках общественного транспорта с указанием названия остановки. Установка павильонов также будет организована и на конечных остановочных пунктах с указанием названия остановки и расписания движения автобусов сообщили в Администрации Нижнего Тагила журналистам TagilCity.ru.