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Новые остановочные павильоны в Нижнем Тагиле будут оформлены в едином стиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые остановочные павильоны в Нижнем Тагиле будут оформлены в едином стиле (ФОТО)

18 мая 2017, 16:45ТранспортПавел Щербина
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