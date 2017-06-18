Движение трамваев на Красном Камне в Нижнем Тагиле будет прекращено в связи с ремонтом путей
18 июня 2017, 11:45Транспорт
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В связи с ремонтом 19 июня в Нижнем Тагиле произойдет закрытие участков дороги на Красном Камне.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начальник управления городского хозяйства Владимир Юрченко провел заседание оперативного штаба в связи с предстоящим ремонтом дорог на Красном Камне.
Было решено 19 июня закрыть для любого движения мост по улице Космонавтов, участок дороги по улице Победы – от улицы Карла Либкнехта до улицы Пархоменко. При этом, улица Карла Либкнехта станет 2-сторонней.
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