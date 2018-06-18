Движение трамваев от Новой Кушвы до Трикотажной фирмы будет закрыто в Нижнем Тагиле

В течение трех дней с 19 по 21 июня с 20.00 до 4.00 на участке «Новая Кушва - Трикотажная фирма» будет закрыто движение трамваев. На этом участке дороги будет проходить плановый ремонт контактной сети на перегоне «Новая Кушва - Коксохиммонтаж».

В связи с ремонтом будут отменены рейсы по маршруту №12 и №17.

Рейсы по маршруту №12: 20.18 - с Пихтовых гор до ул. Островского (с Пихтовых гор вагон отправится в депо до УВЗ); 21.40 - с Пихтовых гор в депо до Новой Кушвы; 20.47 - с ул. Островского до Пихтовых гор (с ул. Островского вагон отправится в депо до Новой Кушвы); 21.22 - с ул. Островского в депо до УВЗ.

Рейсы по маршруту №17: 19.24 - с ГГМ до УВЗ (вагон отправится в 19:24 - с ГГМ только до Новой Кушвы по маршруту №15); 20.35 - от УВЗ до ГГМ (вагон отправится в 20.52 - от Новой Кушвы до ГГМ по маршруту №15), сообщает ОД «Тагилтрам».