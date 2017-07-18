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Акция «Безопасная дорога» пройдет в Нижнем Тагиле с 21 по 23 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Акция «Безопасная дорога» пройдет в Нижнем Тагиле с 21 по 23 июля

18 июля 2017, 08:30Транспорт
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