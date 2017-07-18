Акция «Безопасная дорога» пройдет в Нижнем Тагиле с 21 по 23 июля
18 июля 2017, 08:30Транспорт
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С 21 по 23 июля сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила проведут профилактическую акцию «Безопасная дорога». Полицейским предстоит максимально задействовать свои силы, чтобы выявить и пресечь грубые нарушения.
Сюжеты: Нижний Тагил
В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что за прошедшие полгода в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе произошло 96 аварий, в которых погибли 13 человек и ещё 150 получили травмы.
Также за этот период было зафиксировано 53 дорожных происшествия по вине пьяных водителей или тех, кто отказался от медосвидеиельствования. 13 человек пострадали.
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