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Путин предложил отменить транспортный налог для большегрузов из-за «Платона»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путин предложил отменить транспортный налог для большегрузов из-за «Платона»

18 декабря 2015, 11:35ТранспортMaurice
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