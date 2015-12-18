Путин предложил отменить транспортный налог для большегрузов из-за «Платона»

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правительство в начале 2016 года отменит транспортный налог для большегрузов, которые платят за пробег по системе взимания платы «Платон».

Хотя бы для большегрузов, которые должны платить за пробег, надо это сделать (отменить транспортный налог - ИФ). И я очень рассчитываю на то, что правительство в самое ближайшее время в начале года это сделает сказал президент на пресс-конференции в четверг.

По его словам, плата с грузовиков была введена, чтобы «поставить все отрасли транспорта в одинаковое положение».

У нас в 2008 или 2007 году отменили лицензирование этого вида деятельности - в борьбе за разбюрокрачивание. Вроде бы хорошо, но к чему это привело на практике - это привело к тому, что появилось большое количество людей, которые просто покупают эти большегрузы и пользуются этим. Но это абсолютно серая сфера экономики сказал Путин.

Он также предложил правительству проработать вопрос о возможности приобретения дальнобойщиками годовых или сезонных патентов на проезд по дорогам.

Есть простой способ: дать возможность приобрести патент, недорогой. Но есть проблема, которая заключается в том, что патенты выдают на год, а могут быть только сезонные перевозки. Но пусть правительство подумает заранее об этом и сделает это сказал Путин.

Транспортный налог не был отменен по просьбам региональных руководителей, поскольку эти поступления идут в региональный бюджет. Инициатива отмены транспортного налога или его замены экологическим обсуждается властями не первый год, однако этого до сих пор так и не сделано.

С 15 ноября в России заработала система взимания платы (СВП) с грузовиков с разрешенной максимальной массой более 12 тонн в счет возмещения ущерба при движении по федеральным автомобильным дорогам, получившая название «Платон». Запуск системы сопровождался сбоями в ее работе, а также протестами дальнобойщиков. Они жаловались на несправедливость системы, указывая, что уже платят транспортный налог, а также акцизы, включенные в стоимость топлива. Кроме того, перевозчики указывали, что взимание платы само по себе приведет к убыткам и банкротству мелких компаний, а предоплатный принцип приведет к изъятию средств из оборота.

В ответ на претензии представителей отрасли власти приняли решение снизить тариф на первый период работы СВП: до 29 февраля 2016 года он установлен на уровне 1,53 рубля за километр пройденного пути. С 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года он составит 3,06 рубля. Также было принято решение снизить штрафы за неоплату проезда: единый штраф за неоплату проезда по федеральным трассам грузовиков массой свыше 12 тонн уменьшен до 5 тыс. рублей. Планируется также разрешить постоплатный способ внесения средств, по факту осуществленного рейса.