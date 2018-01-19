Движение на переезде в поселке Старатель будет ограничено в Нижнем Тагиле 26 января

Так, с 8:10 до 17:00 часов 26 января автомобили смогут двигаться только по одной полосе.

Об этом сообщил начальник Нижнетагильской дистанции пути К.Ю. Мальцев в письме на имя Сергея Носова.

О производстве работ на месте будут сообщать информационные аншлаги, передает пресс-служба города.