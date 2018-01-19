Движение на переезде в поселке Старатель будет ограничено в Нижнем Тагиле 26 января
19 января, 08:30Транспорт
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В Нижнем Тагиле 26 января на переезде в поселке Старатель на 369 километре будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим движение транспорта будет осуществляться с изменениями.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, с 8:10 до 17:00 часов 26 января автомобили смогут двигаться только по одной полосе.
Об этом сообщил начальник Нижнетагильской дистанции пути К.Ю. Мальцев в письме на имя Сергея Носова.
О производстве работ на месте будут сообщать информационные аншлаги, передает пресс-служба города.
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