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Движение на переезде в поселке Старатель будет ограничено в Нижнем Тагиле 26 января
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение на переезде в поселке Старатель будет ограничено в Нижнем Тагиле 26 января

19 января, 08:30Транспорт
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