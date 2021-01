В Нижнем Тагиле погрузчик вытянул две перегородившие дороги фуры

В Нижнем Тагиле дорожные службы помогли водителям застрявших фур вытянуть транспорт.

19 января в Нижнем Тагиле две фуры на улице Грибоедова, 1 перегородили дорогу другому транспорту. По словам очевидцев, один большегруз забуксовал, пытаясь заехать в гору. Второй пытался его объехать по встречной полосе и тоже застрял. Photo: ОД «Тагил без ям» Недалеко работал наш погрузчик, он вытащил фуры. Сейчас дорожные службы посыпают скользкий участок реагентами,рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Напомним, в Нижнем Тагиле уборка снега проходит согласно утвержденного графика. Очередность уборки и вывоза снега с дорог в Нижнем Тагиле (список улиц по районам)

