В Нижнем Тагиле погрузчик вытянул две перегородившие дороги фуры

В Нижнем Тагиле погрузчик вытянул две перегородившие дороги фуры

Сегодня, 16:16ТранспортPhoto: ОД «Тагил без ям»
В Нижнем Тагиле дорожные службы помогли водителям застрявших фур вытянуть транспорт.

19 января в Нижнем Тагиле две фуры на улице Грибоедова, 1 перегородили дорогу другому транспорту. По словам очевидцев, один большегруз забуксовал, пытаясь заехать в гору. Второй пытался его объехать по встречной полосе и тоже застрял.

Photo: ОД «Тагил без ям»

Недалеко работал наш погрузчик, он вытащил фуры. Сейчас дорожные службы посыпают скользкий участок реагентами,рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Напомним, в Нижнем Тагиле уборка снега проходит согласно утвержденного графика.

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