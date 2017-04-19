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90 пешеходных переходов у школ и детских садов будут установлены в Нижнем Тагиле к 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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90 пешеходных переходов у школ и детских садов будут установлены в Нижнем Тагиле к 2019 году

19 апреля 2017, 08:30Транспорт
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