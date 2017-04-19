90 пешеходных переходов у школ и детских садов будут установлены в Нижнем Тагиле к 2019 году

В 2017 году уже было сделано 9 объектов, включающих светофоры, знаки, разметку и ограждения, рассказали в «Сигнале-3». А до 2019 года планируется обустроить 90 пешеходных переходов у образовательных учреждений. Об этом заявили в управлении городским хозяйством.

Также особое внимание состоянию дорог близ школ и детских садов будет уделено в ходе проверки проезжих частей после зимнего сезона, передает пресс-служба мэрии.

В 2016 году со стороны ГИБДД было оформлено 44 предписания относительно приведения улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений в нормативно-транспортное состояние.

Кроме того, мэр города Сергей Носов дал поручение разобраться с вопросом организации пешеходного перехода у музея ИЗО, сейчас там отсутствуют тротуары. Также Глава потребовал от дорожников обеспечить проезд спецмашин в посёлок Студеный.