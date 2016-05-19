В Екатеринбурге мотополиция устроила погоню за мотоциклистом без прав, повредившим чужой автомобиль (ВИДЕО)

На минувшей неделе в Екатеринбурге начала работу мотополиция. Инспектора ДПС на мотоциклах марки BMW инспектируют городские улицы в поисках нарушителей.

Накануне на подъезде к улице Первомайская в столице Урала полицейский потребовал местного мотоциклиста остановиться. Мужчина не только не выполнил требование правоохранителя, но и решил скрыться.

Сотрудник ГИБДД на мотоцикле начал преследование по улицам города. Пока мотоциклист уходил от погони, на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Первомайской он стал инициатором ДТП: водитель мотоцикла врезался в иномарку, за рулем которой находилась девушка. Тойота екатеринбурженки от удара получила несколько царапин.

Даже после этого ДТП мотоциклист не остановился и продолжил свой побег. Но вскоре полицейский все-таки сумел догнать нарушителя. Оказалось, что мотоциклист скрывался от полиции из-за того, что у него нет прав на управление транспортным средством.

По данным СМИ, только в прошлом сезоне мотополицейские Екатеринбурга выявили более сотни грубых нарушений ПДД: управление ТС без прав, езда в состоянии алкогольного опьянения и езда по встречной полосе.