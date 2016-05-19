В Нижнем Тагиле за 2 часа рейда сотрудники ГИБДД выявили 23 нарушения ПДД при перевозке детей
19 мая в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание-дети!»
С 7 до 9 утра 15 нарядов, состоящих в общей сложности из 61 сотрудника дорожной полиции, проводили проверку соблюдении ПДД в отношении юных тагильчан.
За время данного рейда было зафиксировано 23 нарушения. Из них в 19 случаях были нарушены правила перевозки детей, а еще в четырех - водители не соблюдали правила пользования ремнями безопасности при перевозке детей.
Напомним, ДТП с травмированием детей-пассажиров происходят в Нижнем Тагиле регулярно, во многих случаях водители пренебрегают безопасностью юных участников дорожного движения в пользу экономии или собственного удобства. В некоторых случаях такая небрежность водителей стоит жизней. Так, в этом году в майские праздники произошло серьезное ДТП, в котором погибли месячный малыш и его мать, а также пострадал двухлетний ребенок. Обоих детей в тот роковой день перевозили с нарушениями ПДД: кресло с младенцем находилось на переднем сидении перед подушкой безопасности, а кресло для второго ребенка не соответствовало его возрасту.
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