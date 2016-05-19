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В Нижнем Тагиле за 2 часа рейда сотрудники ГИБДД выявили 23 нарушения ПДД при перевозке детей
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле за 2 часа рейда сотрудники ГИБДД выявили 23 нарушения ПДД при перевозке детей

19 мая 2016, 18:05Транспорт
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