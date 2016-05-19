В Нижнем Тагиле за 2 часа рейда сотрудники ГИБДД выявили 23 нарушения ПДД при перевозке детей

За время данного рейда было зафиксировано 23 нарушения. Из них в 19 случаях были нарушены правила перевозки детей, а еще в четырех - водители не соблюдали правила пользования ремнями безопасности при перевозке детей.

Напомним, ДТП с травмированием детей-пассажиров происходят в Нижнем Тагиле регулярно, во многих случаях водители пренебрегают безопасностью юных участников дорожного движения в пользу экономии или собственного удобства. В некоторых случаях такая небрежность водителей стоит жизней. Так, в этом году в майские праздники произошло серьезное ДТП, в котором погибли месячный малыш и его мать, а также пострадал двухлетний ребенок. Обоих детей в тот роковой день перевозили с нарушениями ПДД: кресло с младенцем находилось на переднем сидении перед подушкой безопасности, а кресло для второго ребенка не соответствовало его возрасту.