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Была яма, стала гора щебня: в Нижнем Тагиле засыпанную острым щебнем яму автомобилисты объезжают по тротуару (ФОТО)
Сюжеты:
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Была яма, стала гора щебня: в Нижнем Тагиле засыпанную острым щебнем яму автомобилисты объезжают по тротуару (ФОТО)

19 мая 2017, 15:45ТранспортПавел Щербина
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