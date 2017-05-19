Была яма, стала гора щебня: в Нижнем Тагиле засыпанную острым щебнем яму автомобилисты объезжают по тротуару (ФОТО)

На сложившуюся во дворе дома №30 на ул. Ермака ситуацию внимание активистов ОД «Тагил без ям» обратили автолюбители микрорайона Лебяжка.

На Ермака, 30 была огромная ямина. Сейчас привезли два «КамАЗа» щебня и высыпали. Не разровняли ничего и сейчас, чтобы ее объехать, нужно заезжать на тротуар. Спасибо дорожным службам! Кстати, шлак очень острый. Резина отлетает на ура! -- сообщил автолюбитель Максим.

Фотографии ОД «Тагил без ям».

Председатель ТСЖ дома, около которого был высыпан щебень, категорически отрицает причастность к произошедшему.

Щебень был привезён неустановленными лицами, не имеющими отношения к нашему ТСЖ или жильцам нашего дома. Сложность ситуации заключается в том, что через наш двор ездят все жильцы микрорайона. Нам постоянно приходится ремонтировать эту дорогу за свой счёт, хотя де-юре к нашему ТСЖ она не имеет никакого отношения. Сейчас нам своими силами придётся выравнивать этот щебень, чтобы и наши жильцы, и автомобилисты микрорайона смогли ездить рассказала журналистам TagilCity.ru председатель ТСЖ Татьяна Чернильцева.

Никита Чапурин - председатель ОД «Тагил без ям» - также отметил, что лицо, небрежно рассыпавшее щебень, не установлено.

В настоящее время виновник не установлен. Вся информация о произошедшем была направлена в администрацию Ленинского района сообщил в разговоре с журналистами TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Руководитель ТСЖ - Татьяна Чернильцева - подтвердила, что чиновники уже обратились к ней за разъяснениями. По словам её словам, силами ТСЖ щебень будет разровнен в ближайшее время.