Погибают животные, боятся дети: авто на высоких скоростях ездят по Висиму (ФОТО)

Дорога по улице Калинина стала настоящей проблемой для нас. Редко кто из водителей соблюдает скоростной режим в населенном пункте. Обычно ездят со скоростью более 80 км/ч рассказала TagilCity.ru жительница поселка Висим.

Водители используют улицу Калинина в поселке Висим чаще других из-за состояния дорожного полотна. В летний период трафик на данной дороге также возрастает из-за приезда в поселок отдыхающих.

Зимой по улице Калинина в основном ездят только местные жители, а вот весной и летом в поселок приезжает много дачников. Я сама не раз стояла у дороги, останавливала едущую машину и просила водителей снизить скорость пожаловалась висимчанка.

Приезжающие в гости к жителям улицы Калинина внуки гуляют только в огороде. Рядом с домом играть стало опасно.

Дети гуляют только в огороде, так как на полянку около дома их страшно отпустить. Да и самой очень страшно ходить по обочине дороги, так как не понятно кто едет за рулем (часто гоняют по поселку пьяные рассказала жительница поселка Висим.

Под колесами машин на дороге по Калинина гибнут домашние животные.

Это деревня, питомцы всегда гуляют на улице. Но после того, как у меня насмерть были сбиты несколько кошек, а у соседей сбили щенка, благо он остался жив, я своего котенка теперь дальше огорода не отпускаю, -- поделилась одна из жительниц улицы Калинина.

Весной 2017 года жители улицы Калинина направили коллективное обращение в администрацию поселка Висим с просьбой обезопасить дорогу.

Весной 2017 года я отнесла в администрацию поселка коллективное обращение, в котором жители улицы Калинина просят установить дорожные знаки, ограничивающие скорость либо установить «лежачие полицейские» рассказала Нина Черепанова.

Ольга Субботина, глава Висимской территориальной администрации, признает наличие проблемы с несоблюдением скоростного режима на улице Калинина. Для безопасности местных жителей был установлен дорожный знак.

Я в курсе, что по улице Калинина машины ездят очень быстро, редко кто из водителей соблюдает скоростной режим. Сотрудники администрации поселка Висим самостоятельно установили на улице Калинина знак дорожного движения «Ограничение скорости 40 км/ч». Это единственное, что я смогла сделать для жителей поселка. Сейчас на повестке дня стоят более приоритетные вопросы. Для того чтобы официально установить знаки или положить искусственные неровности, нужны немалые деньги рассказала TagilCity.ru глава поселка Ольга Субботина.

Как и у кого администрацией поселка запрашивались дополнительные средства для защиты жителей Висима от высоких скоростей проезжающего транспорта - узнать не удалось.