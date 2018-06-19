Закрытие перекрестка Фрунзе - Космонавтов в Нижнем Тагиле продлено до 23 июня (ФОТО)

ООО «Уралстроймонтаж» попросило время до субботы, чтобы переделать трамвайные пути и асфальтирование на перекрёстке.

Дело в том, что строители ошиблись с высотными отметками, и одну линию рельсов необходимо поднимать на 4,5 см. Это повлечет за собой необходимость заново асфальтировать некоторые участки перекрёстка сообщили редакции в «Тагил без ям».

Данные работы не повлияют на движение трамваев по маршруту №3. Уже сегодня планируется возобновить перевозку пассажиров электротранспортом с Выи на Красный Камень.

В субботу все работы на перекрёстке должны быть закончены! Нужно как можно быстрее открыть движение автомобильного транспорта заявил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.

Перекрёсток улиц Фрунзе-Космонавтов открыт для движения трамваев. В эти минуты возобновляется движение трамваев по маршруту №3, маршрут №15В закрывается сообщили TagilCity.ru в «Тагильском трамвае».