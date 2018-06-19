Желездорожный переезд на ул. Балакинская будет закрыт с 29 по 30 июня

С 29 по 30 июня автовладельцы не смогут проехать через переезд Сан-Донато - Каменск-Уральский из-за начала работ по замене настила и смене шпал. Проезд будет закрыт с 22:00 до 05:00 местного времени, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.