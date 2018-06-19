Желездорожный переезд на ул. Балакинская будет закрыт с 29 по 30 июня
19 июня, 06:05Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на железнодорожном переезде Сан-Донато — Каменск-Уральский ( на ул. Балакинская) будет полностью закрыт проезд для автотранспорта в районе Мебельной фабрики.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 29 по 30 июня автовладельцы не смогут проехать через переезд Сан-Донато - Каменск-Уральский из-за начала работ по замене настила и смене шпал. Проезд будет закрыт с 22:00 до 05:00 местного времени, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Информационные аншлаги, установленные на переезде, будет оповещать водителей о начале и окончании ремонтных работ.
© TagilCity.ru
городремонтСвердловская областьдорогаремонт дорогтранспортКаменск-Уральскийсан-донатож/д переездзакрытие движенияпроезд
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей