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12 000 россиян ездят на электрокарах и гибридах: для таких автомобилей разработают новый регламент техосмотров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12 000 россиян ездят на электрокарах и гибридах: для таких автомобилей разработают новый регламент техосмотров

19 июля 2017, 15:50Транспорт
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