Аэрофлот подписал твердый контракт на 20 российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в дополнение к уже поставленным 30-ти

Документ подписали генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Торжественная церемония подписания состоялась в день открытия авиасалона МАКС-2017 в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Соглашение достигнуто в развитие меморандума о намерениях, который был подписан Аэрофлотом и компанией «Гражданские самолеты Сухого» в январе 2015 года.

Первый твердый контракт на поставку 30 лайнеров SSJ100 был выполнен в прошлом году. Новые поставки позволят Аэрофлоту довести количество воздушных судов такого типа до 50-ти в составе своего самолетного парка – самого молодого среди топ-20 авиакомпаний мира по предельному пассажиропотоку.

Законтрактованные самолеты будут поставлены в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Аэрофлот в настоящее время эксплуатирует SSJ100 в той же спецификации – на 87 пассажиров. Таким образом, база обслуживания новых воздушных судов не потребует значительных изменений.

Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот»:

Аэрофлот понимает всю важность поддержки отечественного производителя, о которой неоднократно говорил Президент России. На протяжении всей своей истории Аэрофлот выполняет уникальную роль главного потребителя отечественной авиационной техники. Мы ставим российские самолеты на крыло, помогаем в их доводке, широко эксплуатируем на коммерческих маршрутах. Уверен в дальнейшем развитии нашего сотрудничества в интересах российской авиации и всей России.

Сергей Горьков, председатель Внешэкономбанка:

В новой стратегии ВЭБа авиационная промышленность – одно из приоритетных направлений инвестирования в высокотехнологичные отрасли промышленности. Подписанные договоры – это вклад в развитие производства авиатехники в России, обновление парка воздушных судов, расширение сети внутреннего и международного авиасообщения и улучшение качества услуг. ВЭБ играет важную роль в продвижении SSJ100 на внутренних и внешних рынках. Мы создали ряд инструментов поддержки: кредитные линии покупателям, кредитно-лизинговые схемы, страхование рисков агентством ЭКСАР.

Юрий Слюсарь, президент ОАК:

Мы рады продолжению сотрудничества с ведущей авиакомпанией России. Расширение парка самолетов Sukhoi Superjet 100 во флоте Аэрофлота говорит о том, что авиаперевозчик верит в наш продукт – ОАК прилагает и будет прилагать все усилия для обеспечения эксплуатации наших самолетов на уровне мировых стандартов.

Новые самолеты будут обслуживать внутрироссийские направления и маршруты в страны СНГ, а также летать в ряд европейских стран. Первое воздушное судно должно поступить уже этим летом. Завершить поставки планируется ровно через год, в июле 2018 года.

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.

Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».

Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире, который насчитывает 199 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.

Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.