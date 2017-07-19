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Аэрофлот подписал твердый контракт на 20 российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в дополнение к уже поставленным 30-ти
Сюжеты:
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Аэрофлот подписал твердый контракт на 20 российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в дополнение к уже поставленным 30-ти

19 июля 2017, 13:00Транспорт
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