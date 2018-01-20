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Два инспектора ГИБДД из Полевского оштрафованы на 3,2 млн за вымогательство взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два инспектора ГИБДД из Полевского оштрафованы на 3,2 млн за вымогательство взятки

20 января, 13:55Транспорт
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