Два инспектора ГИБДД из Полевского оштрафованы на 3,2 млн за вымогательство взятки

Суд Полевского вынес приговор двум экс-сотрудникам ГИБДД, которых ранее обвиняли в вымогательстве взятки у водителя. В ходе судебного заседания обвинителям удалось доказать, что в сентябре 2016 года полицейские остановили на трассе пьяного водителя и потребовали у него 20 000 рублей в качестве взятки.

Когда полицейские заявили ему о необходимости дать взятку, водитель пояснил, что у него нет необходимой суммы. Тогда нарушители предоставили ему время на сбор денежных средств, изъяв при этом автомобиль.

Теперь по решению суда каждый полицейский должен заплатить штраф, в 80 раз превышающий размер взятки – 1 млн 600 тыс. рублей. Также они в течение 4 лет не смогут работать в правоохранительных органах.

По сообщению ГУ МВД, полицейские были уволены через 2 месяца после попытки получения взятки. Как пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, они были уволены за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудников ОВД.

Руководители осужденных не привлекались к дисциплинарной ответственности, так как задержать нарушителей удалось собственными силами ОВД, уточнил начальник регионального главка полиции. Приговор для экс-полицейских пока не вступил в законную силу, пишет «УралПолит.ru».