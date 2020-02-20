Тагильские сотрудники ГИБДД будут ловить водителей, выезжающих на «встречку»

Мероприятие направлено на выявление водителей, которые нарушают ПДД, выезжая на встречную полосу движения. На подъездах к городу и на особо аварийных участках дорог будут стоять усиленные патрули.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за прошедший месяц на территории Нижнего Тагила и ГГО зарегистрированы 17 аварий, из которых шесть произошли по причине выезда водителей на «встречку».