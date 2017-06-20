11 наездов на пешеходов в ночное время произошли в Нижнем Тагиле с начала года
20 июня 2017, 08:45Транспорт
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Дорожная полиция Нижнего Тагила обращается к тагильчанам с просьбой быть внимательнее на дорогах, особенно в ночное время, поскольку в городе участились несчастные случаи.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, за два дня произошло два смертельных ДТП в ночное время. Мужчина на Митсубиси сбил 57-летнего пешехода на Вагонке, а на следующую ночь под колесами грузовика погиб 25-летний молодой человек на трассе под Нижним Тагилом.
В ГИБДД также сообщили, что с начала 2017 года был совершен 31 наезд на пешеходов, среди них - 11 наездов в ночное время. Трое пешеходов погибли.
Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от нахождения на проезжей части в темное время суток. Двигаться следует только по обочине навстречу автомобилям, и лучше, если на одежде есть световозвращающие элементы.
Сообщать о фактах нарушения на дорогах следует по телефонам 97-65-60 и 25-00-44.
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