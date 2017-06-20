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11 наездов на пешеходов в ночное время произошли в Нижнем Тагиле с начала года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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11 наездов на пешеходов в ночное время произошли в Нижнем Тагиле с начала года

20 июня 2017, 08:45Транспорт
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