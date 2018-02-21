Маршрут тагильского трамвая №10 отметил своё 40-летие
21 февраля, 07:00Транспорт
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В Нижнем Тагиле маршрут трамвая №10, который проложен от УВЗ до Пихтовых гор, отмечает своё 40-летие.
Сюжеты: Нижний Тагил
Впервые тагильский трамвай проехал по этому пути 20 февраля 1978-го. За два года до этого началось строительство трамвайных путей, которое шло параллельно возведению микрорайона «Пихтовые горы».
Это один из самых популярных трамвайных маршрутов среди тагильчан. Самый ранний трамвай выезжает в 4:15. Возвращается он в депо около двух часов ночи. В часы пик средний интервал движения трамвая «десятки» составляет пять минут. Весь путь занимает около получаса, передает «Тагил-ТВ».
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