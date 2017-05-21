Восемь детей были травмированы в ДТП в Нижнем Тагиле за четыре месяца 2017 года

За четыре месяца 2017 года произошли три ДТП по вине детей-пешеходов, пять случаев – при перевозке детей-пассажиров.

В связи с профилактикой ДТП при перевозке детей в Нижнем Тагиле с 18 по 20 мая провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при перевозке детей до 12 лет необходимо использовать удерживающие устройства, чтобы обеспечить безопасность их транспортировки. При этом перед покупкой автокресла следует учитывать вес ребенка .

Также о соответствии Европейскому Стандарту Безопасности свидетельствует наличие значков ECE R44/03 или ECE R44/04 на маркировке удерживающего устройства.

Для детей до 3-х лет, обязательны внутренние Y-образные или пятиточечные ремни: только они смогут предохранить малыша от повреждений брюшной полости и травмы позвоночника. Лучше, если автокресла будут обтянуты матерчатой тканью. Садить ребенка в удерживающее устройство следует лицом назад.

Для детей от 0 до 10 кг следует использовать автолюльку. Для самых старших детей используются только сиденья-подкладки, которые фиксируется штатными автомобильными ремнями.