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Капитальный ремонт газопровода высокого давления ведётся в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Капитальный ремонт газопровода высокого давления ведётся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 июня 2016, 17:00ТранспортПавел Щербина
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