Капитальный ремонт газопровода высокого давления ведётся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Тагильчанина обеспокоила судьба проезда к предприятиям, расположенным через участок проводимых работ далее на дороге.

Там, где ранее был поворот налево, сейчас какая-то огромная яма, горы земли. Похоже на противотанковый ров. Каждый день езжу мимо на трамвае. Интересно, как люди, работающие на предприятиях, пересекают этот ров. Ведь на автомобиле проехать нельзя рассказал тагильчанин Пётр.

Оказалось, что проезд для автотранспорта есть, просто он находится чуть дальше.

Клиенты к нам спокойно приезжают, далее по шоссе (в сторону Северного) есть поворот налево к проходной КРЗ. Далее по дублёру Восточного шоссе они чуть возвращаются, а потом едут к нам по привычному маршруту рассказал один из предпринимателей, работающих в офисе за местом перекопа.

Прямая дорога в расположенные там офисы откроется только в конце июня, рассказали в компании «ГАЗЭКС».

В данный момент на участке ведутся работы по капитальному ремонту газопровода высокого давления, имеющего диаметр 1000 мм. Сами работы по капитальному ремонту будут продолжаться до 25 июня. До 30 июня будут проводиться работы по благоустройству прилегающей территории. В том числе восстановление дорожного полотна рассказал главный инженер «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле – Андрей Симонов.

Автомобилисты, проезжающие мимо места проведения работ, отмечают, что территория ограждена, выставлены необходимые знаки.