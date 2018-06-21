Движение автобусов из Нижнего Тагила в Горноуральский возобновлено

21 июня в 17 часов я пошла за ребенком в детский сад и увидела, как на остановке появился рейсовый автобус. Зная, что все рейсы в сторону нашего поселка были отменены, дома я сразу зашла на сайт автовокзала. Я была удивлена, но рейсы по всем маршрутам возобновили рассказала жительница поселка Горноуральский.