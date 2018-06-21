Движение автобусов из Нижнего Тагила в Горноуральский возобновлено
Движение автобусов из Нижнего Тагила до поселков Горноуральский, Малая Лая, Большая Лая и Балакино в Горноуральском городском округе было возобновлено.
21 июня в 17 часов жители поселка Горноуральский сообщили, что движение в сторону их поселка возобновлено.
21 июня в 17 часов я пошла за ребенком в детский сад и увидела, как на остановке появился рейсовый автобус. Зная, что все рейсы в сторону нашего поселка были отменены, дома я сразу зашла на сайт автовокзала. Я была удивлена, но рейсы по всем маршрутам возобновили рассказала жительница поселка Горноуральский.
Информацию о возобновлении движения общественного транспорта в сторону поселка Горноуральский подтвердили в справочной автовокзала Нижнего Тагила.
Движение автобусов в сторону поселка Горноуральский было возобновлено в 15 часов. В настоящее время движение автобусов осуществляется по расписанию прокомментировал TagilCity.ru ситуацию сотрудник автовокзала.
Напоминаем, что 21 июня 2018 года на автовокзале города Нижнего Тагила размещено объявление о прекращении движения автобусов маршрутов №102 «Нижний Тагил-Малая Лая», №107 «Нижний Тагил – Большая Лая», №117 «Нижний Тагил – Горноуральский».
© Светлана Белькова, TagilCity.ru