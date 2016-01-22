Единый портал госуслуг и «Почта России» помогут сэкономить на штрафах

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие в случае оперативной оплаты штрафов за незначительные нарушения правил дорожного движения получить скидку, вступили в силу с 1 января 2016 года.

Воспользоваться сервисом могут зарегистрированные пользователи ЕПГУ, а также клиенты электронной почтовой системы «Почты России». Уведомления о выписанных штрафах будут автоматически доставляться в личные кабинеты пользователей, после чего система напоминает о возможности получить скидку. Условием получения скидки является оплата штрафа в течение 20 дней. Личный кабинет пользователя также поддерживает функцию оплаты.

Юридически значимые уведомления от Министерства внутренних дел РФ (МВД) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в электронном виде через ЕПГУ и сайт «Почты России» в данный момент доставляются жителям Московской области. Пилотный проект был запущен в конце ноября 2015 года. Подключение к сервису бесплатно и не является обязательным — граждане вправе выбирать, каким способом получать уведомления.