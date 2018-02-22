Свердловские водители не могут получить новые госномера на автомобили

Житель Алапаевска рассказал СМИ о том, что в местном РЭО ему ответили отказом в постановке автомобиля на учёт. В ведомстве сообщили, что новых знаков нет. Кроме того, мужчине сообщили, что можно ездить без номеров, но имея при себе сформированный пакет документов для постановки на учёт. По словам представителей РЭО в Алапаевске номеров не будет до начала марта, передаёт «Znak.com».