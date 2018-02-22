Свердловские водители не могут получить новые госномера на автомобили
Автолюбители Свердловской области столкнулись с проблемой при получении регистрационных знаков: новых государственных номеров попросту нет. В качестве альтернативы водителям предлагают использовать госзнаки, которые ранее уже находились в употреблении.
Житель Алапаевска рассказал СМИ о том, что в местном РЭО ему ответили отказом в постановке автомобиля на учёт. В ведомстве сообщили, что новых знаков нет. Кроме того, мужчине сообщили, что можно ездить без номеров, но имея при себе сформированный пакет документов для постановки на учёт. По словам представителей РЭО в Алапаевске номеров не будет до начала марта, передаёт «Znak.com».
Точно такая же ситуация происходит и в Нижнем Тагиле. В местном РЭО ГИБДД проинформировали, что партия новых госномеров не поступила из столицы Урала. Новых государственных регистрационных номеров ждут жители Асбеста, Каменска-Уральского и Полевского.
В областной Госавтоинспекции сообщили, что проблемы с наличием знаков нет. Так, допускается выдача госзнаков, которые раньше уже использовались.
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