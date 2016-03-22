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В 2015 году в Нижнем Тагиле больше половины угнанных авто возращены своим владельцам силами полиции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2015 году в Нижнем Тагиле больше половины угнанных авто возращены своим владельцам силами полиции

22 марта 2016, 10:10ТранспортПавел Щербина
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