В 2015 году в Нижнем Тагиле больше половины угнанных авто возращены своим владельцам силами полиции

Полиция Нижнего Тагила рассказала журналистам TagilCity.ru о раскрываемости краж и угонов автомобилей в прошлом году.

В 2015 году в полицию Нижнего Тагила было подано 65 заявлений о кражах автотранспортных средств. 43 из них были раскрыты. Преступлений, связанных с неправомерным завладением автотранспортных средств (угоны), было зарегистрировано – 66, раскрыто – 52 .

Таким образом, можно заключить, что более 2/3 автомобилей были возвращены владельцам.

Было раскрыто и значительное количество давних преступлений. Полицейским Нижнего Тагила удалось раскрыть 102 кражи автомобилей и 7 угонов автотранспорта, совершённых до 2015 года. Это было сделано, в том числе благодаря задержанию банды, специализировавшейся на кражах машин.

В полиции отметили, что наибольшей популярностью у угонщиков традиционно пользуются автомобили марки ВАЗ различной модификации, преимущественно 2000 - 2005 годов выпуска.