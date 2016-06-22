Один человек погиб, ещё один получил травмы при столкновении 3 легковых автомобилей в Екатеринбурге (ФОТО)

По сообщению службы спасения «СОВА», автомобиль Citroen C3, совершавший движение со стороны Объездной дороги, допустил наезд на бордюр, по этой причине его отбросило на встречную полосу движения, где он врезался в стоящий на светофоре автомобиль Honda CR-V. В результате удара Honda отлетела в сторону и совершила столкновение с еще одной машиной – Ладой Калиной.