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Прокурорская проверка может начаться после отмены автобусов от Нижнего Тагила до ГГО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокурорская проверка может начаться после отмены автобусов от Нижнего Тагила до ГГО

22 июня, 13:10ТранспортСветлана Белькова
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