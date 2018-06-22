Прокурорская проверка может начаться после отмены автобусов от Нижнего Тагила до ГГО

Я не буду давать комментарии. Все комментарии получайте от ГИБДД, которое выдало предписание. У меня лежит предписание от ГИБДД в отношении нас и в отношении перевозчиков. Я не знаю на надолго ли жители поселков остались без общественного транспорта, ответить сейчас на данный вопрос не могу. Мы решаем эти вопросы в текущем времени пояснил заместитель главы администрации ГГО.