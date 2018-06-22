Прокурорская проверка может начаться после отмены автобусов от Нижнего Тагила до ГГО
Жители Нижнего Тагила и ГГО жалуются на отмену движение автобусов из Нижнего Тагила до поселков Горноуральский, Малая Лая, Большая Лая и Балакино в Горноуральском городском округе.Они надеются, что с проблемой отмены движения автобусов им поможет прокуратура.
Редакция TagilCity.ru связалась с администрацией Горноуральского городского округа. Заместитель главы администрации Александр Борисов от комментариев отказался.
Я не буду давать комментарии. Все комментарии получайте от ГИБДД, которое выдало предписание. У меня лежит предписание от ГИБДД в отношении нас и в отношении перевозчиков. Я не знаю на надолго ли жители поселков остались без общественного транспорта, ответить сейчас на данный вопрос не могу. Мы решаем эти вопросы в текущем времени пояснил заместитель главы администрации ГГО.
За разъяснением ситуации, редакция TagilCity.ru обратилась в администрацию Горнозаводского округа Свердловской область.
Управляющий ГЗО Евгений Каюмов и сотрудник уполномоченный давать комментарии находятся в отпуске. Получить оперативный комментарий от администрации Горнозаводского округа не удалось.
Прокуратура Пригородного района рекомендует каждому жителю, недовольному данной ситуацией, обращаться к ним с письменным заявлением.
Напомним, что 22 июня 2018 года движение автобусов из Нижнего Тагила до поселков Горноуральский, Малая Лая, Большая Лая, Балакино в Горноуральском городском округе снова прекращено.
© Светлана Белькова, TagilCity.ru