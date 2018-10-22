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Мэрия ГГО или тагильская баня? Претензия за парковку появилась на лобовом стекле авто
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия ГГО или тагильская баня? Претензия за парковку появилась на лобовом стекле авто

Сегодня, 15:54ТранспортФото: v-tagile.ru
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