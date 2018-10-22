Мэрия ГГО или тагильская баня? Претензия за парковку появилась на лобовом стекле авто

Женщина направила жалобу в мэрию Горноуральского городского округа.

Как считаете, имею ли я (равно как и любой житель/гость города) право пользоваться парковочным местом на территории этой парковки, таблички «для сотрудников администрации ГГО» нет. Администрация ГГО считает своих сотрудников хозяевами этой парковки, а также тратит свое оплачиваемое из бюджета рабочее время, а также бумагу, клей и используют оргтехнику для борьбы за право парковки? сетует Надежда.

Тагильчанка рассказала, что ранее подобных ситуаций с ней не происходило.

В центре с парковочными местами ситуация сложная, характер работы у меня разъездной, если уезжаю - то в течение дня ищу свободное место. Как часто - не могу сказать, примерно 1-2 раза в течение рабочего дня в неделю. Инцидентов не было, подобных записок на других авто не увидела.

В администрации Горноуральского городского округа в разговоре с TagilCity.ru заверили, что их сотрудники такими делами не занимаются.

Мы сегодня эту тему уже обсуждали. У нас такого сделать никто не может. К нам приезжает очень много людей в администрацию, на приёмы, например. Это не может быть от нас. Если кто-то что-то нарушает, то для этого у нас работает диспетчер круглосуточно. Он выйдет и скажет, но налеплять он не будет, заверил руководитель аппарата мэрии ГГО Владимир Черных.

Также он предположил, что это могли сделать сотрудники бани, которая находится поблизости. Однако сотрудники бани в беседе с TagilCity.ru с этим не согласились.

Ничего мы никому не клеем. Что смеяться? Никогда мы никого не гоняли.

Тем не менее, сотрудница бани отметила, что проблемы с парковкой у них есть.