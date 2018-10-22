Мэрия ГГО или тагильская баня? Претензия за парковку появилась на лобовом стекле авто
Автоледи из Нижнего Тагила 18 октября обнаружила на своём автомобиле приклеенное клеем на лобовое стекло объявление. Бумага информировала о том, что на парковке администрации Горноуральского городского округа парковаться не следует.
Женщина направила жалобу в мэрию Горноуральского городского округа.
Как считаете, имею ли я (равно как и любой житель/гость города) право пользоваться парковочным местом на территории этой парковки, таблички «для сотрудников администрации ГГО» нет. Администрация ГГО считает своих сотрудников хозяевами этой парковки, а также тратит свое оплачиваемое из бюджета рабочее время, а также бумагу, клей и используют оргтехнику для борьбы за право парковки? сетует Надежда.
Тагильчанка рассказала, что ранее подобных ситуаций с ней не происходило.
В центре с парковочными местами ситуация сложная, характер работы у меня разъездной, если уезжаю - то в течение дня ищу свободное место. Как часто - не могу сказать, примерно 1-2 раза в течение рабочего дня в неделю. Инцидентов не было, подобных записок на других авто не увидела.
В администрации Горноуральского городского округа в разговоре с TagilCity.ru заверили, что их сотрудники такими делами не занимаются.
Мы сегодня эту тему уже обсуждали. У нас такого сделать никто не может. К нам приезжает очень много людей в администрацию, на приёмы, например. Это не может быть от нас. Если кто-то что-то нарушает, то для этого у нас работает диспетчер круглосуточно. Он выйдет и скажет, но налеплять он не будет, заверил руководитель аппарата мэрии ГГО Владимир Черных.
Также он предположил, что это могли сделать сотрудники бани, которая находится поблизости. Однако сотрудники бани в беседе с TagilCity.ru с этим не согласились.
Ничего мы никому не клеем. Что смеяться? Никогда мы никого не гоняли.
Тем не менее, сотрудница бани отметила, что проблемы с парковкой у них есть.
Свои клиенты попасть не могут, все остальные стоят. Но мы же не бегаем и никого не ловим. Нам заняться больше нечем, заверили в бане,сказали сотрудники бани в беседе с TagilCity.ru.