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Новый 2019 год
Трамваи в Нижнем Тагиле будут ходить дополнительно на 5 маршрутах в новогоднюю ночь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Road winter transport system city vehicle 3036620

Трамваи в Нижнем Тагиле будут ходить дополнительно на 5 маршрутах в новогоднюю ночь

Сегодня, 09:40ТранспортФото: maxpixel.net
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