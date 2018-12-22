Трамваи в Нижнем Тагиле будут ходить дополнительно на 5 маршрутах в новогоднюю ночь
Сегодня, 09:40ТранспортФото: maxpixel.net
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В Нижнем Тагиле в ночь с 31 декабря на 1 января будут ходить дополнительно трамваи по пяти маршрутам.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 24 по 29 декабря и с 9 по 11 января трамваи в Нижнем Тагиле будут курсировать по расписанию рабочих дней, с 30 декабря по 8 января - по расписанию выходных дней.
Пять трамваев будут курсировать дополнительно в новогоднюю ночь до 05.00 по маршрутам №3, №9, №10, №12, №15 с периодичностью 6-7 минут.
С 1 января трамваи будут ходить по расписанию выходного дня с 5-6 часов утра. Стоимость проезда останется неизменной – 19 рублей и 11 рублей, сообщает ОД «Тагилтрам».
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