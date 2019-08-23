Власти Нижнего Тагила рассказали о том, как контролируется качество ремонта дорог

Демонстрация отбора и проверки проб полотна прошла на одном из участков мостовой на улице Жуковского. Там присутствующим показали, как проходит процесс взятия пробы уже сделанного полотна. Для этого рабочие установили дорогу специальный прибор под названием кернорез, с помощью которого произвели выемку материала, необходимую для определения качества покрытия.

На данном участке закатано уже два слоя. Первый состоит из так называемого черного щебня, который укладывался на брусчатку, второй — нижний слой асфальтобетонной смеси,рассказал мастер участка МУП «Тагилдорстрой» Олег Горшенин.

После проба отправляется в лабораторию на асфальтовый завод. Там лаборант проверяет смесь на процентное содержание битума, ее зерновой состав. Также проводятся испытания на водонасыщение и объемную плотность уложенного дорожного полотна, содержание воздушных пустот, коэффициент уплотнения. Для этого пробу нагревают при температурах 20 и 50 градусов по Цельсию и специально растягивают.

Пробы с улицы Жуковского подтвердили, что работы на объекте проводятся с надлежащим уровнем качества,подвела итог исследованиям лаборант Татьяна Макарова.

Проверка осуществляется не только на асфальтовом заводе. В соответствии с требованием службы заказчика городского хозяйства, пробы, взятые в разное время с различных участков дорог, отправляются в Екатеринбург для прохождения независимой экспертизы.

15 августа в Нижнем Тагиле состоялась приёмка первых трёх улиц, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все три объекта на улицах Товарный двор, Басова и Хвойная были приняты. Отмечается, что для оценки доступности среды в комиссию пригласили представителей общества слепых.