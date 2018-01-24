Двое тагильчан проведут 6 лет в колонии за угоны и кражи вещей из автомобилей

Двое молодых людей из Нижнего Тагила промышляли угоном автомобилей. В ходе судебного заседания было доказано, что с июня по октябрь 2016 года им удалось угнать 6 автомобилей и украсть имущество из нескольких машин в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Нарушители использовали специальное оборудование, при помощи которого считывали коды и вскрывали автомобили. Как пояснили в прокуратуре, для конспирации угонщики использовали украденные или поддельные номерные знаки и документы. Похищенные машины осужденные хранили в арендованных гаражных боксах или прятали на улицах в отдаленных районах Нижнего Тагила.

Выходцы из бывшей союзной республики, неофициально работающие в автосервисах, были задержаны сыщиками уголовного розыска отдела полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское». По данным следствия, с июня по октябрь 2016 года обвиняемые совершили более десятка хищений автомашин и имущества из салонов автотранспорта на территории Нижнего Тагила и Екатеринбурга. 13 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму около 2 млн рублей пояснили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Дзержинский суд признал угонщиков виновными по 4 статьям УК РФ: за кражу в крупном размере, причинение ущерба гражданам, кражу документов и регистрационных номеров транспортных средств. По решению суда, каждому обвиняемому было вынесено наказание в виде 6 лет и 30 дней лишения свободы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вернули потерпевшим 6 похищенных автомашин, а также большую часть украденного имущества, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее редакция TagilCity.ru писала о том, что у тагильских угонщиков появилась новая схема обмана: они подсовывают фальшивые деньги под дворники авто на парковках.