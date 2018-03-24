Водители Нижнего Тагила будут проверены по базе должников в ходе рейда
24 марта, 14:05Транспорт
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В рамках операции «Должник» водители Нижнего Тагила, которые нарушат ПДД, будут проверяться по наличию в базе данных должников.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 26 по 30 марта на дорогах Нижнего Тагила будет проходить операция «Должник». Водителей, нарушающих ПДД, проверят на наличие в базе судебных приставов.
В случае выявления факта неуплаты ранее наложенного штрафа административный материал будет выписан повторно. Дело может дойти и до суда, где виновному назначат административный арест сроком до 15 суток.
Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила предупреждает водителей, что срок оплаты штрафа ГИБДД составляет 60 дней. В течение первых 20-ти из них каждый гражданин сможет оплатить лишь половину назначенной суммы.
В случае задержки выплаты дело направят в Федеральную службу судебных приставов, которая начнёт принудительное взыскание задолженности.
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