Операция «Мотоциклист» будет проводиться в Нижнем Тагиле до конца сентября
24 мая 2017, 08:00Транспорт
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В период с 22 апреля по 30 сентября 2017 года в Нижнем Тагиле проводится рейд «Мотоциклист». Задача сотрудников дорожной полиции – снизить аварийность с участием данного вида транспортного средства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Под взор инспекторов ГИБДД попадают не только мотоциклы, но и иная самодельная техника, передает отделение пропаганды ведомства.
С 12 месяцев прошлого года по вине байкеров на территории Свердловской области погиб 21 человек, 127 пострадали. В Нижнем Тагиле за этот период произошло 12 ДТП, два человека в которых погибли и 16 получили травмы.
Кроме патрулирования улиц города и округа, сотрудники ГАИ будут исследовать жилые сектора на наличие списанного, незарегистрированного транспорта и самодельной техники.
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