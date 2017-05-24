Операция «Мотоциклист» будет проводиться в Нижнем Тагиле до конца сентября

Под взор инспекторов ГИБДД попадают не только мотоциклы, но и иная самодельная техника, передает отделение пропаганды ведомства.

С 12 месяцев прошлого года по вине байкеров на территории Свердловской области погиб 21 человек, 127 пострадали. В Нижнем Тагиле за этот период произошло 12 ДТП, два человека в которых погибли и 16 получили травмы.