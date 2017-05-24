Житель Ачита попал под суд за использование подложного полиса ОСАГО
24 мая 2017, 07:30Транспорт
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В Ачите под суд попал гражданин потому, что он использовал подложный полис ОСАГО.
В мае 2015 году в Екатеринбурге подсудимый купил бланк подложного страхового полиса ОСАГО. Продавец, кстати, стал фигурантом отдельного производства, передает пресс-служба прокуратуры. В бланке Исхаков самостоятельно внес сведения о праве на управление ТС неограниченному кругу лиц.
В сентябре 2016 года Исхаков был вынужден сдать документы в отдел полиции, поскольку ему необходимо было забрать автомобиль со штрафстоянки. Сотрудники полиции, поняв в чем дело, завели уголовное дело.
Суд вынес Исхакову приговор – 240 часов обязательных работ.
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