Житель Ачита попал под суд за использование подложного полиса ОСАГО

В мае 2015 году в Екатеринбурге подсудимый купил бланк подложного страхового полиса ОСАГО. Продавец, кстати, стал фигурантом отдельного производства, передает пресс-служба прокуратуры. В бланке Исхаков самостоятельно внес сведения о праве на управление ТС неограниченному кругу лиц.

В сентябре 2016 года Исхаков был вынужден сдать документы в отдел полиции, поскольку ему необходимо было забрать автомобиль со штрафстоянки. Сотрудники полиции, поняв в чем дело, завели уголовное дело.