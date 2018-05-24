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Недочеты ремонта ул. Космонавтов в Нижнем Тагиле должны устранить до 15 июня (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Недочеты ремонта ул. Космонавтов в Нижнем Тагиле должны устранить до 15 июня (ФОТО)

24 мая, 08:55Транспорт
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