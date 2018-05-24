Перекрёсток Фрунзе-Космонавтов в Нижнем Тагиле закроют для проезда с 28 мая (ФОТО)
24 мая, 06:35Транспорт
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В течение 3-х недель проезд по перекрёстку улиц Фрунзу и Космонавтов в Нижнем Тагиле будет закрыт. За это время будет уложен третий слой асфальта и подняты трамвайные рельсы.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 28 мая по 17 июня будет закрыт проезд для транспорта по перекрёстку улиц Фрунзе и Космонавтов.
Ограничение связано с ремонтными работами дорожного полотна и трамвайных путей, сообщают «Все новости». Водителям в этот период нужно будет объезжать перекрёсток по улицам Вогульская, Красноармейская и Черных.
Напомним, что в Нижнем Тагиле продолжается капремонт дорожного полотна на улицах Быкова, Максима Горького, участке Космонавтов от Фрунзе и участке от Грибоедова до Быкова. Открыть дороги для проезда обещают в сентябре 2018 года.
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Фото: «Все новости»
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