Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Сеть казанских автоцентров поставит мэрии Нижнего Тагила иномарки за 4,2 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Q36a6135

Сеть казанских автоцентров поставит мэрии Нижнего Тагила иномарки за 4,2 млн рублей

Сегодня, 16:24ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына
Доживут ли ваши суставы до старости
Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе