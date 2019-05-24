Сеть казанских автоцентров поставит мэрии Нижнего Тагила иномарки за 4,2 млн рублей
Сегодня, 16:24ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Конкурс на закупку пяти служебных автомобилей для мэрии Нижнего Тагила выиграла компания из Казани ООО «Транстехсервис-20».
Сюжеты: Нижний Тагил
Пять новых серебристых автомобилей, оснащённых механической коробкой передач, ГЛОНАСС и подогревом сидений, приобретут за 4,28 млн рублей. Изначальная цена контракта составляла 4,45 млн рублей.
Известно, что в распоряжение мэрии попадут автомобили марки Hyundai Solaris. Каждая обойдется в 850 тысяч рублей. Они будут использоваться вместо старых «ГАЗов», которые возят чиновников уже более 10 лет.
Добавим, что конкурс на закупку автомобилей проводится во второй раз: на заключение контракта во время первой попытки не заявилась ни одна фирма.
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