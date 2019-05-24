Сеть казанских автоцентров поставит мэрии Нижнего Тагила иномарки за 4,2 млн рублей

Пять новых серебристых автомобилей, оснащённых механической коробкой передач, ГЛОНАСС и подогревом сидений, приобретут за 4,28 млн рублей. Изначальная цена контракта составляла 4,45 млн рублей.

Известно, что в распоряжение мэрии попадут автомобили марки Hyundai Solaris. Каждая обойдется в 850 тысяч рублей. Они будут использоваться вместо старых «ГАЗов», которые возят чиновников уже более 10 лет.