186 тысяч рублей будет выплачено «Свердловскавтодором» за колею на трассе Серов-Екатеринбург

ДТП произошло весной прошлого года. На 255 километре автодороги Серов-Екатеринбург задние колеса автомобиля, управляемого свердловчанкой, попали в достаточно глубокую колею. Из-за этого машина оказалась в кювете и перевернулась. Женщина-водитель в результате ДТП получила сотрясение мозга и многочисленные ссадины. Инспекторы ГИБДД подтвердили, что причиной ДТП послужила именно колея, имеющая глубину более 5 сантиметров.

Как сообщает служба информации «Ведомости Урал», пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с дорожной службы, в чьем ведении находится данный участок трассы, компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Именно в такую сумму оценили стоимость ремонта ее автомобиля.

Ответчик, компания «Свердловскавтодор», в ответном заявлении указала, что виновницей ДТП является сама истица, которая неверно выбрала скоростной режим при движении. Она не учла требований дорожного знака «Неровная дорога», расположенного перед участком трассы, на котором произошла авария.

Рассмотрев материалы дела, суд возложил часть ответственности за произошедшее ДТП на истицу, отметив, однако, что знак «Неровная дорога» не освобождает владельца трассы от содержания ее в должном состоянии. Суд обязал «Свердловскавтодор» выплатить пострадавшей в аварии женщине компенсацию в размере 186 214 рублей.