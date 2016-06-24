Байкер на высокой скорости врезался в грузовик: авария произошла на трассе в Первоуральске (ФОТО)
24 июня 2016, 17:15Транспорт
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В результате ДТП, произошедшего 23 июня, мотоциклист с переломами находится в больнице, байк разлетелся на осколки. Шофер ЗИЛа пребывает в шоке, сообщают в сообществе Инцидент|Первоуральск.
За рулем мотоцикла был 31-летний мужчина, ЗИЛом управлял 62-летний водитель, пояснили изданию Правда УрФО в отделе пропаганды ГИБДД.
Байкер двигался по главной дороге на большой скорости. В это время ему навстречу из двора выезжал грузовик. Ни шофер, ни байкер, не успели быстро среагировать на ситуацию. В результате мотоцикл влетел на скорости в идущий навстречу ЗИЛ. По словам очевидцев, байкер пролетел после столкновения несколько метров. Он получил множественные переломы. На месте ему была оказана первая помощь, потом пострадавшего госпитализировали в 1-ю больницу г. Первоуральска.
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Фото с сайта E1.ru
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
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