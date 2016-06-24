Байкер на высокой скорости врезался в грузовик: авария произошла на трассе в Первоуральске (ФОТО)

Байкер двигался по главной дороге на большой скорости. В это время ему навстречу из двора выезжал грузовик. Ни шофер, ни байкер, не успели быстро среагировать на ситуацию. В результате мотоцикл влетел на скорости в идущий навстречу ЗИЛ. По словам очевидцев, байкер пролетел после столкновения несколько метров. Он получил множественные переломы. На месте ему была оказана первая помощь, потом пострадавшего госпитализировали в 1-ю больницу г. Первоуральска.