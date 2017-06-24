Новый асфальт уложили на участке улицы Чайковского в Нижнем Тагиле (ФОТО)
На выделенные деньги отремонтирован участок дороги по улице Чайковского в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
На экспериментальном участке появилось новое покрытие. Но не все автомобилисты оценили это. Общественники побывали на данном объекте и увидели дефекты.
Продольный шов, безусловно, получился отличный. Это – плюс, но швы на съездах сделали, как и раньше: на дорожном полотне видны трещины – примерно метр на метр, да и сами съезды выполнены небрежно, и это видно.
Есть еще одно замечание по выполненной работе на тротуаре: нужны бордюры, иначе в первый же дождь газон «переедет» на тротуар – его туда просто смоет, если дождь будет сильным.
Участники группы ВК «Тагил без ям» рассуждают об этом в комментариях. Вот что они пишут.
Павел из Нижнего Тагила.:
Может и не смоет, наоборот землю прибьёт...
Игорь из Нижнего Тагила.:
На тротуаре во время дождя много воды скапливается и никуда не уходит.
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