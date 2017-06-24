Новый асфальт уложили на участке улицы Чайковского в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На экспериментальном участке появилось новое покрытие. Но не все автомобилисты оценили это. Общественники побывали на данном объекте и увидели дефекты.

Продольный шов, безусловно, получился отличный. Это – плюс, но швы на съездах сделали, как и раньше: на дорожном полотне видны трещины – примерно метр на метр, да и сами съезды выполнены небрежно, и это видно.

Есть еще одно замечание по выполненной работе на тротуаре: нужны бордюры, иначе в первый же дождь газон «переедет» на тротуар – его туда просто смоет, если дождь будет сильным.

Участники группы ВК «Тагил без ям» рассуждают об этом в комментариях. Вот что они пишут.

Павел из Нижнего Тагила.:

Может и не смоет, наоборот землю прибьёт...

Игорь из Нижнего Тагила.:

На тротуаре во время дождя много воды скапливается и никуда не уходит.