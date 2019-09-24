Независимая автоэкспертиза в Нижнем Тагиле

Если у вас возникла необходимость провести независимую автоэкспертизу в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле или Верхней Пышме, обращайтесь к специалистам компании Партнер 66.
Понятие автомобильной экспертизы включает несколько процедур:
- Автотехническое исследование ДТП. Специалист дает свою оценку происшествия, которая будет учтена при определении виновника ДТП в судебном порядке.
- Судебная экспертиза ТС. Предметом проверки является не только техническое состояние авто и поведение водителей, но и прочие обстоятельства.
- Рыночная стоимость авто определяется экспертом-товароведом. Это самый востребованный вид автоэкспертизы, которая используется для решения споров со страховыми компаниями, между участниками ДТП.
- Трасологическая экспертиза исследует следы, оставленные транспортным средством, человеком, животными, инструментами и т. д.
При каких обстоятельствах необходима автоэкспертиза?
Эта процедура понадобится для объективной оценки технического состояния ТС и обстоятельств ДТП, при покупке и продаже автомобиля. Например:
- Нужно определить, кто был виновником ДТП. В ходе автоэкспертизы выявляются неполадки ТС, которые могли быть причиной происшествия.
- Необходимо оценить ущерб, причиненный в результате ДТП или иных обстоятельств, чтобы в дальнейшем ориентироваться на возможную стоимость ремонта и принять решение о продаже аварийного транспортного средства, суммы иска в суд, обжалования решения страховой компании.
- У водителя возникли сомнения относительно ранее произведенной оценке ущерба вследствие ДТП. В этом случае автоэкспертиза производится после восстановительного ремонта, и ее результат является основанием для принятия решения о возмещении ущерба.
- Необходимо узнать рыночную стоимость транспортного средства, если его нужно продать, оформить залог.
- Вы желаете приобрести не новое авто и интересуетесь его техническим состоянием и рыночной стоимостью.
В указанных и прочих случаях вы можете обратиться к нам за независимой автоэкспертизой, при несогласии сторон ДТП или с оцененным ущербом страховой компанией, мы поможем вам. Эксперты Партнер 66 осматривают не только внешние, но и внутренние повреждения, что позволяет точнее определять затраты на ремонт автомобиля.
Порядок проведения автоэкспертизы
На первом этапе производится осмотр ТС с целью выявления повреждений. Результаты осмотра фиксируются и заверяются заказчиком и экспертом. Затем специалист в соответствии с утвержденной методикой делает заключение о цене ремонта или рыночной стоимости ТС, и заказчик получает официальный документ.