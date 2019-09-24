Независимая автоэкспертиза в Нижнем Тагиле

В указанных и прочих случаях вы можете обратиться к нам за независимой автоэкспертизой, при несогласии сторон ДТП или с оцененным ущербом страховой компанией, мы поможем вам. Эксперты Партнер 66 осматривают не только внешние, но и внутренние повреждения, что позволяет точнее определять затраты на ремонт автомобиля.